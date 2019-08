"Es un gran hombre": Kika Edgar habla sobre su relación con Humberto Zurita

Ciudad de México.- Kika Edgar rompió el silencio luego de que hace algunas semanas se diera a conocer que mantenía un romance con su colega Humberto Zurita.

Rodeada de reporteros durante un evento en la ciudad de México, la actriz fue clara y aseguró que ningún rumor cambiará la relación que mantiene con el actor.

Esos son puros chismes y ustedes la prensa seria deberían de saber que sí y que no, yo creo que ustedes saben que sí y que no, yo lo único que puedo decir es que Humberto yo somos amigos incondicionales y así va a ser, y he estado con él en las buenas y en las malas y seguirá siendo así”, dijo en primera instancia.