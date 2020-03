"Es un patán": Actriz acusa abuso de Jesús Ochoa a mujeres de la ANDA

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana del cine mexicano, Luz María Aguilar Torres habló sobre la actitud del también actor Jesús Ochoa, quien es secretario general de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) sobre la disputa por la administración de la Casa del Actor.

Luz María dijo que Ochoa es un buen actor pero desconoce lo que ocurre en la ANDA, sobre los conflictos y el trabajo que hay detrás y que han realizado todos los miembros, que llega y despide de mala manera porque ni siquiera convoca a una asamblea, calificando que "eso es de patanes".

Acusó que un día el sonorense llegó con un notario para hacer cuentas pero señaló que no ganaba nada por lo que decidió por su propia cuenta poner a su sobrina a que ganara 8 mil pesos al mes, quien asegura no sabía nada.

Luz agregó que siempre tuvo un mal trato con las actrices quienes comenzaron la ANDA sin ganas “un peso”, pero que él solo llegó como un patán sobre todo con Cynthia quien "solo buscaba ayudar".

Asegura que deben pelear por contratos colectivos y no en las asambleas como lo hacen para que exista dinero. Menciona que es esa la razón por la que no se tiene recurso actualmente. Finalizó que solo se dedican a pelear en lugar de trabajar como equipo, porque hay algunos compañeros que a veces no tienen trabajo.