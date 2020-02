"Es un tonto malagradecido": Pati Chapoy arremete contra Gustavo Adolfo

Ciudad de México.- La queridísima conductora Pati Chapoy, arremetió con todo contra Gustavo Adolfo Infante, luego de que este asegurara que la líder de espectáculos de TV Azteca es una buena ejecutiva, pero mala periodista.

Asimismo, Chapoy señaló que Gustavo Adolfo era un malagradecido, ya que fue ella misma quien lo descubrió y le dió su primera oportunidad en el mundo del espectáculo.

Es la persona más malagradecida y grosera con la que me he topado. Me da mucha pena que se dedique a hablar mal de alguien que lo único que ha hecho es darle la mano, pero así sucede, tratas bien a una persona y luego dice cosas indebidas", aseveró.