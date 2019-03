"Es una raya más para un tigre": Casasola tras ser rechazado de 'La Voz'

Ciudad de México.- "Ya lo hecho, hecho está", comenta Juan Carlos Casasola con respecto a su participación en las audiciones a ciegas de La Voz Azteca.

El actor subió la noche del martes para interpretar el tema Uno entre mil que hiciera famoso Manuel Mijares, sin embargo desde que pisó el escenario fue escarnio del público que subió a las redes memes criticándolo, cosa que a él le tiene sin cuidado, ya que de todo lo bueno y lo malo se aprende.

Los comentarios malos también son recibidos, las cosas que tú haces no tienen por qué gustarle a todo mundo. Lo que sí es que yo tenía ganas de hacerlo y lo hice y con eso es más que suficiente".

Tengo años en esta carrera y eran muchas ganas las que tenía yo de ponerme en ese escenario con esa trascendencia mundial, con el riesgo de que la gente que está a cargo de voltear o no lo haga", aseguró.

A pesar de que ninguno de los jueces volteó su silla para elegirlo como parte de alguno de los cuatro equipos, comentó que el rechazo no le afecta ni en su trabajo ni en sus sentimientos.

Son experiencias y es una raya más para un tigre. Las rayas no necesitan ser de otro color o de otro tamaño, es una vivencia y son cosas que te dan aplomo para el escenario", dice.

Belinda, Yahir, Lupillo Rivera y Ricardo Montaner son los jueces que en esta edición, la primera en realizarse en Azteca Uno, formarán los equipos que competirán cada semana.

No soy amigo de ninguno, una vez me topé con Yahir en el aeropuerto, con Belinda trabajé en Aventuras en el tiempo, con el señor Montaner ni Lupillo me había cruzado", dice, pero considera que al llevar una trayectoria larga en el medio en algún momento han conocido su trabajo.