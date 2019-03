“Es una total mentira”: Fernando Carrillo niega acusaciones de expareja

Ciudad de México.- Luego de que trascendiera que Fernando Carrillo había negado una entrevista al programa De Primera Mano para reservar sus declaraciones a la periodista Pati Chapoy, el actor se presentó en el foro de Ventaneando y desmintió que existiera una orden de aprehensión en su contra por incumplir con la manutención de su hijo.

Hace unos días la expareja del famoso, Margiolis Ramos, reveló en el mismo espacio televisivo que Fernando no cumplía con su responsabilidad desde que había dejado Estados Unidos para instalarse en México, por lo cual la jueza que lleva su caso había decidido interponer una orden para que el actor fuera arrestado si pisaba suelo estadounidense.

Sin embargo, Carrillo asegura que tal situación es “una total mentira”, postura que defendió con polémicas declaraciones sobre Margiolis, a quien señaló de haber querido en primera instancia abortar al hijo de ambos.

No es cierto y no hay ninguna orden de aprehensión, porque si la hubiese la tendrías tú aquí. Entonces yo necesito que en algún momento hoy digamos que Fernando Carrillo no tiene orden de aprehensión en Estados Unidos”, indicó el actor a Pti Chapoy, a quien en repetidas ocasiones llamó la “voz más poderosa de la televisión”.

En cuanto a lo que había trascendido sobre que debía pagar 15 mil dólares, Fernando aseguró que se le estaba exigiendo en esa cantidad el gasto de los abogados de Margiolis por la situación legal que mantienen desde hace años.

Por su parte, indicó que adoraba a la jueza y que esta le había recomendado que él y su expareja llegaran a un acuerdo 'por las buenas', para no afectar a su hijo.

Fernando Carrillo aseguró que era falso el que no pagara manutención desde mayo de 2018, como lo dijo Margiolis, y después comenzó a detallar situaciones en las que segura lo han hecho gastar para que al final el niño no disfrute de esos beneficios.

Yo le digo, mi amor, lo que quiero es que de ahora en adelante cada vez que vayas a clases me hables. Porque ¿qué pasa? Desde hace 10 años me han hecho tantas maldades: Yo pago, no lo llevan a clases de guitarra; un día antes de Navidad me suspendió un viaje, no va para Malibú mañana y me deja 8 mil dólares en regalos, de juegos (…)”.

Tras ser cuestionado sobre si era cierto que había reducido la cantidad de manutención de más de mil dólares a 600 dólares, el actor comenzó a hablar de cómo le han llegado a gastar más de 50 mil dólares en abogados que podrían ser destinados a su hijo.

El famoso atribuyó al “egoísmo” y a la “avaricia” de Margiolis que tal situación se presentara:

Ella muere por los 15 minutos de fama, por salir en televisión… pero yo quería decir hoy aquí, que a partir de hoy… le abro una cuenta a mi hijo, que ya está abierta (…) A partir de hoy todo va para una cuenta de mi hijo que a los 18 años va a poder tener un gran patrimonio para arrancar su vida”.

Carrillo aseguró que su hijo ha sido manipulado y ha sufrido cuando se tiene que separar de él, pero que aún así nunca ha pelado su custodia, ya que “los hijos son de las madres”.

Después de dar esas declaraciones, el venezolano expuso que quería queen Ventaneando se dijera "lo que es. No hay ninguna orden de aprehensión. Esa es una factura que me están cobrando sus abogados, que no los voy a pagar”.

Polémicas declaraciones.

Fernando Carrillo fue cuestionado sobre por qué consideraba que la madre de su hijo hacía pública la situación y compartía aspectos que el desmiente rotundamente, algo a lo que dio una controversial respuesta.

El actor compartió cómo fue que se relacionó con Margiolis y, a partir de esa historia, consideró que la joven podía haberse ilusionado con una vida de pareja a su lado.

Por culpa de Margiolis Ramos yo más nunca voy a hacer el amor o a tener sexo, o a acostarme con una fan. Perdonen, no soy el primero ni soy el último, soy transparente. Sí, cometí el error de estar con una fan. Perdón, no soy perfecto, nunca lo he sido”, dijo, además de decir que Margiolis nunca fue su pareja.

Yo pienso que ella pensaba que íbamos a tener una relación después de nacer el niño. Su idea inicial era abortar, yo le dije no, porque yo tenía ya 38 años, todos mis contemporáneos tenían hijos, mis hermanos y dije a lo mejor Dios nunca más me va a premiar con un hijo. Le dije tenlo, que te voy a ayudar para siempre. Y ella entendió ayudar, no sé, casar”, agregó.

Finalmente, el actor indicó que si la jueza requería su respuesta ante algún proceso por la demanda eso lo verían sus abogados.

Tajantemente, Fernando Carrillo dijo que no hablaría más de la situación después de su entrevista en Ventaneando, donde también pidió que se aclarara que el nunca fue denunciado por acoso sexual.