Escándalo en Miss Perú: Graban a Anyella Grados totalmente ebria

Perú.- La presencia de Anyella Grados, Miss Perú, en el certamen de Miss Universo está en evaluación luego de que se difundieran una serie de videos en el que aparece completamente ebria.

La directora de la Organización Miss Perú, Jessica Newton, dijo que se evalúa la situación pues a pesar de que los videos no se produjeron en el espacio público, infringen una de las normas más severas del concurso: las participantes no pueden ni tomar ni fumar.

También señaló que esta mañana se comunicó con Paula M. Shugart, presidenta del Miss Universo, para el proceso de evaluación de la peruana.

Jessica manifestó su descontento con la actitud de Anyella, pues prefirió no acompañarla en la entrevista televisiva y tampoco se comunicó con ella cuando se difundieron los videos.

Me llegó el video, al igual que todo el mundo, ayer. Me habría encantado que mi reina tuviese la delicadeza de sentarse conmigo. Sobre el video nunca me enteré, nunca me lo comentaron y, la verdad, fue una manera más que desagradable de enterarme", dijo la directora de Miss Perú.