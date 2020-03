Escándalo en Televisa: Conductor casi mata a familia al estar "drogado"

Ciudad de México.- Este martes 3 de marzo el portal TVNotas difundió la noticia de que un famoso comentarista de Televisa estuvo a punto de matar a una familia luego de participar en un accidente de auto cuando presuntamente estaba drogado.

El señor Xavier Flores acudió al mencionado medio para exponer a Memo Schutz por causar daños a su vehículo por conducir en sentido contrario y huir del lugar sin hacerse responsable, por ello lo comenzó a perseguir.

El afectado explicó que persiguió a Memo por varias calles hasta que logró alcanzarlo y se hicieron de palabras. Asegura que el famoso estaba en estado inconveniente, posiblemente bajos los influjos de una droga.

Memo bajó muy agresivo, solamente he visto esa agresividad en alguien drogado o de quien necesita una dosis; no sé si venía en ese estado, pero estaba fuera de control y me gritaba: ‘¡¿Qué te pasa, pend...?!, ¡Te voy a partir tu mad..., tú no sabes quién soy, me vale ver... tu coche y tu vida!’. En la camioneta vi que venía con su esposa, niños chiquitos y un bebé, y ni así le importó", explicó.