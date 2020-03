Escándalo en Televisa: Conductor revela que fue víctima de acoso sexual

Ciudad de México.- Durante una emisión de El Minuto que cambió mi destino, el conductor Israel Jaitovich platicó un episodio de su vida en el que sufrió acoso sexual por parte del coreógrafo Milton Ghío.

En la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el presentador de Televisa relató que acudió a Milton en busca de una oportunidad para comenzar una carrera artística, esto a la edad de 15 años.

Me dice '¿quieres ser bailarín? A ver quítate la camisa y yo dije ‘bueno, me quito la camisa'. Luego fue ‘bájate los pantalones, bueno ¿quieres ser bailarín? Yo no necesito ver el cuerpo'", narró Jaitovich.