Escándalo en Televisa: Famosa confiesa que Sergio Goyri trató de violarla

Ciudad de México.- Paty Muñoz, artista recordada por participar en distintos programas de Televisa como Big Brother, decidió alzar la voz y durante una entrevista con TVyNovelas confesó que han tratado de violarla en cinco ocasiones.

La modelo y también actriz mexicana explicó que desde muy pequeña fue víctima de violencia sexual pues un familiar trató de besarla.

Tuve un tío al que no he podido perdonar, y tampoco me volvió a buscar porque sabe que lo odio... Intentó besarme en la boca. Yo a él lo veía como un papá", señaló.

Sin embargo, Paty destacó que también su ambiente laboral tuvo que pasar por una situación similar pues en una ocasión un famoso se intentó propasar con ella.

Un actor muy conocido, un hombre guapo... me encerró en su camerino, no me dejaba salir.... me manoseó y me jalaba hacia él", añadió.