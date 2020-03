¡Escándalo en Televisa! Viuda de actor los acusa de no pagar indemnización

Ciudad de México.- Gabriela Barajas, viuda del reconocido actor Jorge Navarro, ha acusado a Televisa de no pagar la indemnización que prometieron ante el fallecimiento de su esposo, misma que llegó después de que Jesús Ochoa asegurara que la suma ya había sido entregada a la familia, incluso señaló que era más de lo estipulado por la ley.

Ochoa, quien es secretario General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), con total seguridad afirmó que ya se había pagado a las familias de los dos actores que fallecieron grabando la tercer temporada de Sin Miedo a la Verdad, Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera.

Casi de manera inmediata, Gabriela, viuda de Navarro, empleó su cuenta de Facebook para desmentirlo señalando que aún no recibía ni un peso y que todavía se encuentra en platicas con la televisora San Ángel.

¡Pues no, Jesús Ochoa! Para su información, a dos meses de la muerte de mi marido yo todavía sigo en pláticas conciliadoras con Televisa", reveló Gabriela a través de Facebook.

Los comentarios en apoyo a la también actriz no se hicieron esperar y 'destrozaron' entre criticas al actor y secretario General de la ANDA.

Jesús Ochoa fue electo para apoyar a los actores y sus familias. No para lamerle las botas a Emilio Azcárraga".

Es un líder vendido como varios, no te dejes prima Gabriela Barajas. Que te paguen lo que corresponda, lo justo; la vida de mi primo ya no regresará pero que paguen y aseguren el futuro de Jorgito que por culpa de él ya no tiene padre".