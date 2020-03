Escándalo en Univision: 'Linchan' a Lili Estefan por ir a 'fiesta' pese al Covid-19

Florida, EU.- Lili Estefan, conductora de El Gordo y la Flaca, se encuentra en medio de una enorme polémica, ya que compartió un video en el que se le aprecia en un festejo masivo en plena contingencia por el coronavirus (Covid-19).

En Chisme no like, Javier Ceriani criticó la actitud de la presentadora cubanoamericana, esto por la delicada situación que se vive en varias zonas de Estados Unidos por la amenaza latente de este virus.

A ver Lili, yo te quiero mucho, he compartido muchas fiestas contigo y yo sé que no lo hiciste de maldad, pero mucha gente me empezó a escribir por un Instagram live de la fiesta a la que fuiste".