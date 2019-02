Escándalo real: Meghan Markle podría tener a su bebé en EU

Nueva York, EU.- Cada vez se hace más evidente la tensión que impera en la Corona británica en torno a Meghan Markle. Con un origen y una vida alejadas de la realeza, ha tenido dificultades para adaptarse a un mundo tan diferente, sin embargo, parece no tener ninguna intención de hacerlo.

El baby shower de medio millón de dólares que organizó la semana pasada en un penthouse neoyorquino fue una de las tantas muestras. Pero ahora estaría dispuesta a dar un paso mucho más osado: no dar a luz en suelo británico.

El rumor circula desde hace varios días en los pasillos del Palacio de Kensington, y escandaliza a todos en los círculos reales. Quien lo reveló ante los medios es Paul Burrell, quien fuera mayordomo de Lady Di.

Es probable que Meghan se oponga a todas las tradiciones cuando se trata de tener un bebé. Basta observar dónde va a nacer. No creo que use el Lindo Wing. Creo que usará un hospital estadounidense como The Portland, que es propiedad de Hospital Corporation of America. No creo que ella vaya por el mismo camino que Kate Middleton", sostuvo Burrell en una entrevista con Fabulous Online.