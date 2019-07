Escena sin censura de 'Orange Is The New Black' causa horror a fanáticos

Ciudad de México.- La serie Orange Is The New Black debutó en Netflix el 11 de julio de 2013 y se convirtió en una de las favoritas de miles de personas.

Ayer Netflix lanzó la séptima y última temporada llamada How To Do Life, pero fue duramente criticada por usuarios de las redes sociales.

Esto debido a que la plataforma nunca advierte a los fanáticos sobre un intento de suicidio explícito en el episodio cuatro.

Uno de los usuarios inconformes dijo:

Amigos, si miran la séptima temporada capítulo cuatro y no pueden soportar ver un intento de suicidio, no vean el final de la misma. Tuve el peor colapso de mi vida y no lo sacaré de mi cabeza en poco tiempo".

