"Escondidos día a día": Dalú y Carlos sí tuvieron intimidad en 'La Academia'

Ciudad de México.- Luego de quedarse con el triunfo en La Academia, la sinaloense Dalú ha brindado distintas entrevistas y ahora fue el turno de Jesse Cervantes en EXA FM a quien le cantó una de sus más icónicas canciones.

La querida cantante compuso el tema Mejor Sola a Carlos, con quien tuvo un affair en durante el reality de canto, a pesar de que el joven no era soltero.

No me gustan las mentiras pero en ti saben divinas. Quién diría que perdí dos meses en tus tonterías y las mil y un caricias, escondidos día a día con tu lengua jugueteando y tus dientes mordisqueando", dice el tema.

Ha trascendido que pese a las reglas de la casa de La Academia, Dalú y Carlos se dieron más que simples besos y caricias.

No me alcanzan las palabras para describir lo mucho que te falta, mejor sola que siendo tu coartada, que soy la mala, que mis besos te llevaron a la trampa, que jamás le fuiste infiel y si preguntan cuéntales que actúas muy bien y que no te quedaste queriéndome tener".