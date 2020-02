"Esculpido por los dioses": Sebastián Rulli muestra su lado más seductor

Ciudad de México.- El aclamado galán de telenovelas, Sebastián Rulli, nuevamente deleitó la pupila de sus fans y seguidores al compartir una fotografía con la que posó cautivadoramente para la cámara.

Através de su perfil oficial de Instagram, el argentino publicó la instantánea en la que mostró su lado más apuesto vistiendo un varonil atuendo consistente en una camisa negra de cuello alto, acompañada de un elegante saco gris.

Junto a la imagen, el actor escribió un profundo y motivador mensaje en el que invitó a todos a disfrutar de la vida y no perder el tiempo en cosas sin importancia.

¿Por qué nos enfermamos?, por adoptar problemas ajenos, por vivir en el pasado, por trabajar en algo que no te gusta, por renunciar a nuestros sueños, por guardar rencores, por reprimir nuestras emociones, por no soltar lo que ya no existe, por tener miedo y no arriesgarse", escribió en la postal.