"Escupe sangre cuando tose": Supuesta situación de Juan Gabriel

Ciudad de México.- Juan Gabriel es sin duda alguna uno de los personajes más alabados en México, pues sus canciones quedaron grabadas en el corazón de muchos haciendo que siga vivo dentro de cada fan.

Hace un año Joaquín Muñoz, el exmánager del cantante, comenzó especular con respecto a que el famoso seguía con vida y que se había 'retirado' para descansar un poco, pero que de tanto hacer 'nada' se había aburrido y deseaba volver. Incluso mostró una fotografía en la que, supuestamente, aparece el 'Divo de Juárez', aunque no se apreciaba por completo.

Esa fotografía fue de los primeros días del mes de septiembre de 2016. Él estaba aburrido del lugar donde estaba, su cabaña. Él me manda la fotografía y me dice: 'me salí, ¿cómo me veo?'".