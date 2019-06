"Ese era mi estilo": Pee Wee sobre moda de teñirse el cabello que usa Maluma

Ciudad de México.- El cantante Pee Wee afirmó que teñirse el cabello y usar aretes, algo que hacen los artistas del momento como Maluma, es algo que él ya hizo desde hace mucho tiempo.

Durante una entrevista para Ventaneando, el exintegrante de Kumbia Kings aseguró que esta moda él ya lo había hecho desde hace tiempo, dejando al aire si señala a sus colegas por copiar su estilo.

Pues para mí, me siento como genuino me entiendes porque esa era mi onda ese era el estilo que se manejaba", añadió.

El reportero que lo entrevistaba le dijo que “cuando él ya había ido y venido, los otros apenas iban”, Pee Wee agradeció el gesto pero dejó en claro que no le gusta alardear y que es una persona humilde.

Pues te agradezco saben que soy una persona que me manejo humilde… como artistas siempre vamos a querer lo que está de moda uno tiene siempre que adaptarse a lo que está de moda o sea el que yo use estos colores no quiere decir que estoy copiando el estilo de alguien más no al contrario yo creo que lo he visto en varios artistas no solamente en Maluma", comentó Pee Wee.