Esmeralda Pimentel se sinceria y revela que le "gustaban las niñas y los niños"

Ciudad de México.- Aunque desde hace año y medio Esmeralda Pimentel mantiene una relación amorosa con el actor Osvaldo Benavides, es la actriz quien afirmó que de pequeña le gustaban otras niñas, pero el seno conservador en el que creció le impidió expresarlo de manera libre y abierta.

Yo crecí y siempre, a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme y a identificarme”.