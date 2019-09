"Eso no es amor, es violencia": Hija del 'Flaco' Ibáñez dice que un ex la maltrató

Ciudad de México.- Una de las hijas del reconocido actor, Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, se sinceró con sus seguidores de redes sociales para confesar que fue maltratada por uno de sus exnovios.

Se trata de la también actriz, Daniela Ibáñez, quien frente a las cámaras del programa De primera mano habló del tema.

La violencia siempre viene de diferentes formas, no necesita ser violencia física, también puede ser algo que ni te estás dando cuenta y estás en una relación tormentosa y eso es violencia”.

La jovencita explicó que uno de sus ex la maltrató psicológicamente, sin embargo, se dio cuenta a tiempo y pudo alejarse a tiempo.

A la hora que yo lo hablé y lo procese en mí video era algo que yo me había dado cuenta, al momento yo no lo entendía, creía que era amor intenso, eso no es amor, es violencia”, aseguró.