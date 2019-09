"Esos ojos son todo": Con sensual mirada, Ariana Grande 'encanta' a fans

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Ariana Grande, decidió dejar de lado la demanda interpuesta a Forever 21 y cautivó a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una foto de su más sensual mirada con lo que los dejo encantados.

La intérprete de Thank You Next solamente enfocó la cámara en su rostro dando la mas sedctoras de las miradas, la cual cumplió su objetivo encantando a sus millones de seguidores.

Los comentarios y reacciones no se hicieron esperar pues inmediatamente sus fans la llenaron de halagos.

Rápidamente la publicación obtuvo tres millones 379 mil 248 'likes' y miles de comentarios como:

Esos ojos son todo".

Eres maravillosa, me encantas".

Reina".