Especial de 'Friends' está más cerca; elenco cobraría más de 2mdd por 1 hora

Estados Unidos.- Cada vez se está más cerca el poder ver un especial de Friends con Jennifer Aniston ('Rachel'), Courtney Cox ('Monica'), Lisa Kudrow ('Phoebe'), Matt LeBlanc ('Joey'), Matthew Perry ('Chandler') y David Schwimmer ('Ross') juntos tras 25 años de su estreno, así lo informó Deadline, quien asegura que se les pagará más de 2 millones de dólares a cada actor por una hora.

Desde hace meses se reveló que todo el elenco de la exitosa serie de comedia aceptó reunirse y realizar un especial para la plataforma digital HBO Max, quien tendrá los derechos de la serie una vez salga de Netflix.

Sin embargo, por un tiempo se creyó que está no se realizaría al ser revelado que las agendas de los actores no se sincronizba, pero al parecer esto ya no es más un problema y las pláticas sobre la fecha y el pago ya se han reaunadado.

Hasta el momento no se ha dado más detalles que el regreso a negociaciones, pero sí se dijo que cada actor podría recibir entre 2 millones 250 mil dólares hasta unos 3 millones, casi lo mismo que cobraban por episodio durante la temporada final.

Cabe mencionar que Perry, 'Chandler' en la serie, habría confirmado el especial a través de un tuit en el que escribió: "Grandes cosas vienen", aunque podría haberse referido a que abriría su cuenta de Instagram.

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020