Especialista en moda asegura que Sarita Sosa podría llegar a ser una tendencia

Ciudad de México.- Después de toda la polémica que ha generado la muerte de José José, el Gurú de la moda, Sixto Nolasco, habló sobre la hija del 'Prícipe de la Canción', Sara Sosa.

El famoso destacado por trabajar con Shakira, Alejandra Guzmán y Ricky Martin, expresó que Sarita sí podría posicionar una fuerte carrera en los medios de comunicación

Sixto también asegura que el hecho que sea hija de José José puede beneficiarle muchísimo aunque asegura que las facciones de su papá, no le ayudan del todo.

Ella si quiere que me llame, podemos hacer algo increíble y me puedo encargar porque según sé aunque no tiene la gran voz si tiene un tono comercial que podría ser una locura", aseguró el especialista.