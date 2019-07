Esposa de Ferdinando celebra 3 meses de sus bebés; Dante sigue en el hospital

Ciudad de México.- Este miércoles 24 de julio el actor Ferdinado Valencia y su esposa Brenda Kellerman se encuentran celebrando los primeros tres meses de sus mellizos, sin embargo, no todo es color de rosas debido a que el pequeño Dante permanece hospitalizado.

La modelo se encargó de compartir un emotivo y desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram para felicitar a sus bebés por un mes más de vida.

Hoy 24 de julio mis enanos hermosos cumplen 3 meses y cómo me duele no poder estar juntos y saber que mi Dante ahorita está solito en un hospital. Todos los días le pido a Dios que me de mucha fuerza porque a veces siento que la estoy perdiendo. Dios es el único que sabe q va a pasar te pongo a Dante en tus manos y que se haga tu voluntad. Feliz cumple meses mi enanos Bellos lo amo con todo el corazón y siempre trataré de estar fuerte para ustedes”.