Esposa de Ferdinando da crudo mensaje tras la pérdida de su hijo: "No murió"

Ciudad de México.- A siete meses de la pérdida del pequeño Dante tras complicaciones desde antes del embarazo cuando a Brenda Kellerman le diagnosticaron preeclampsia y desde sus primeros días tuvo problemas pero hasta 23 días después le fue diagnosticado meningitis, tras un fuerte sangrado en el pulmón, el pequeño murió.

A través de Instagram, Brenda decidió dedicarle un mensaje a Dante, señalando que siempre va a estar en sus corazones sobre todo en el de Ferdinando Valencia, su padre y su hermano Tadeo y que para ellos no murió, solo se fue antes pero que sabe que en cada momento está presente:

Gracias Dios por este ángel tan hermoso ya son 7 meses, mi enano, te extrañamos mucho. No me he muerto... solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, no he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir”, escribió Kellerman.