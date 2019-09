Esposa del Príncipe Carlos trataría de romper el matrimonio de Kate y William

Reino Unido.- En la serie de Netflix, The Windsors, la cual es una parodia a la familia real, muestra que la relación entre Kate Middleton y la esposa de su suegro el Príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles, es bastante tensa y Camilla trata de sabotear a la duquesa de Cambridge y romper su matrimonio con el Príncipe William.

Sin embargo, esto es basado en hechos reales ya que según el corresponsal real para la revista Time, Christopher Andersen, Camilla si ha intentado meterse en el matrimonio de los duques de Cambridge e incluso que en 2007 fue una de las causas por las cuales William terminó su relación con la ahora madre de sus tres hijos.

Tengo gente que me dice información sobre lo que está sucediendo detrás de escena", explicó Andersen.

Los motivos de está supuesta enemistad, que se cree ya no existe más, se debía a que la nuera de la Reina Isabel II no le perecía que el mayor de los hijos de su esposo contrajera matrimonio con alguien que no venía de la aristocracia.