Esposo de Goméz Mont asegura que ella está obsesionada por tener hijos

Ciudad de México.- Víctor Álvarez Puga, esposo de Ines Goméz Mont, aseguró que su mujer tiene una adicción por tener hijos, pues tiene seis retoños, además de los dos de Álvarez.

Siempre me imaginé con una familia grande, yo me veía con 5, desde chiquilla, pero me pasé. Luego los que adopte, porque mi esposo tiene 2, más los míos 6, entonces somos una familia enorme”, dijo.