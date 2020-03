Esposo de Jacky Bracamontes habla sobre el estado de salud de sus hijas

Ciudad de México.- Martín Fuentes, esposo de la actriz Jacky Bracamontes, empleó sus redes sociales para hablar sobre el estado de salud de sus tres hijas mayores, Carolina, Jacky y Renata, quienes se hicieron la prueba del Covid-19 tras regresar enfermos de su viaje de Vali, California.

Actualmente, Fuentes y las tres pequeñas están en aislamiento dentro de su departamento en Miami en lo que esperan los resultados que indicaran si tienen o no coronavirus, por lo que ha dado una actualización de su estado de salud.

Mis hijas están bien. Ya no traen tanta tos, fiebre no han tenido. Traen una gripa… y bueno, esperando que esto se mejore y depende de nosotros que mejoren las cosas. Si no ayudamos nosotros esto se va a ir a la mier...", expresó Martín.