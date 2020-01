Esposo de Thalía dijo a Jessica Simpson que debía bajar de peso al iniciar carrera

Estados Unidos.- Jessica Simpson se aferró a las pastillas de dieta durante 20 años después de que el productor Tommy Mottola, esposo de Thalía, le dijera que debía perder peso a inicios de su carrera, aseguró la cantante en su revelador libro de memorias Open Book.

En 1997, Simpson viajó a Nueva York con la esperanza de que su éxito en las competencias de canto locales se convirtiera en una gran carrera musical.

Según un extracto del libro publicado por People, la ahora madre y magnate de moda cantó Amazing Grace ante el CEO de Sony Music Entertainment. Ese día era el cumpleaños número 17 de Jessica.

Pese a la impresión de la intérprete por la petición del productor, Jessica asegura que Mottola le dijo:

Después de eso, la naciente estrella pop "inmediatamente" se sometió a una estricta dieta y "comenzó" a "tomar pastillas de dieta", lo cual hizo durante 20 años.

Asimismo, Simpson asegura que además de la pérdida de peso, la firma le pidió que "mostrara más piel".

Para el tiempo que lanzamos el sencillo de mi segundo álbum, Irresistible, había bajado hasta pesar 47 kilos. Todos me decían lo bien que me veía, pero no podía disfrutarlo porque estaba hambrienta", agregó Simpson.