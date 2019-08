Esposo de Chiquis Rivera asegura que será bautizado en un río de Jerusalén

Ciudad de México.- Según la periodista Nelssie Carrillo, el esposo de Chiquis Rivera se va a bautizar ya que asegura que el "amor lo ha llevado a tener una mejor conexión con su parte espiritual".

Lorenzo Méndez reveló que Rivera lo motivó a realizar este sacramento cristiano, el cual planea hacer dentro de un mes y medio en un río de Jerusalén.

Yo me congrego en una iglesia cristiana , soy bautizado por la iglesia católica pero en esta ocasión lo haré por la parte de la religión que me ha invitado a conocer mi esposa."

Además, asegura que desde que se casó con la hija de Jenni Rivera se siente "más tranquilo" y reveló sentirse una "mejor persona" gracias a ella.

Estamos muy contentos, no me equivoqué al escoger a mi mujer porque me está ayudando a ser una mejor persona."