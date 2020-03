Esta acción de Adal Ramones hizo llorar a conductor de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- Durante el paro nacional 'Un Día sin Mujeres', Adal Ramones tomó el lugar de Carmen Muñoz en la conducción de Enamorándonos, emisión en la que se vivieron varios momentos emotivos.

En un segmento, Adal le planteó la posibilidad a Adrián Cue de que su hija Ariana ya no se encuentre con él, momento que hizo romper en llanto al presentador del programa de TV Azteca.

Como parte del ejercicio, Cue tomó una llamada, aunque nadie contestó y Ramones le explicó que reflexionara sobre una posible ausencia de Ari, quien en realidad no es su hija biológica.

Ariana ha sido para mí la fortaleza más grande que he tenido en mi vida mi querido Adal. Ariana, como ya le he dicho en muchos lugares, no es mi hija biológica; sin embargo, yo decidí ser su padre".