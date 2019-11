Esta actriz rechazó participar en 'Friends' ¿por miedo a Jennifer Aniston?

Estados Unidos.- La actriz, Reese Witherspoon, reveló entrevista para AP que rechazó la oferta de aparecer en más capítulos de Friends pues se sentía completamente "horrorizada" a tener que volver a rodar una escena más, ¿fue Jennifer Aniston la culpable?

En dicha entrevista también se encontraba Aniston y recordaron cuando Reese hizo una aparición especial como 'Jill Green', hermana de 'Rachel', mismo que le ofrecieron seguir interpretando en un futuro, pero el cual rechazó.

La razón no fue Jennifer, pero sí fue revelada por ella, y es que según la famosa actriz a Witherspoon la paraliza el rodar delante del público, situación que se hacia en la famosa serie de los seis amigos.

Tras esto la interprete de la primera hermana que se conoció de 'Rachel' admitió que el rodar con público la "horroriza" y siente que no puede hacerlo.

Por eso no lo he vuelto a hacer nunca más, me pidieron que regresara y tuve que decirles que no, simplemente no podía, estaba horrorizada", aclaró Reese.