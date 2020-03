Esta actriz será el reemplazo de Blake Lively en remake de 'Gossip Girl'

Estados Unidos.- Emily Alyn Lind ya ha sido confirmada por los creadores de Gossip Girl como el reemplezo de Blake Lively como 'Serena Van Der Woodsen' dentro del remake de la exitosa serie que estrenara en mayo de este 2020.

Alyn será una de las nuevas protagonistas del programa basado en un libro, el cual sería su segunda versión, interpretando a 'Audrey' una mujer que comienza a preguntarse que más podría haber fuera de su larga relación con un apuesto joven.

Aunque está descripción encaja más con el personaje de 'Blair Waldorf', interpretada por Leighton Meester, esta sería más una versión de 'Serena' por la clase de actitudes que tomará en este esperado remake, según Deadline.

La actriz es mayormente reconocida por su papel de 'Amanda Clarke' en Revenge, pero también estuvo en Days of Our Lives, All My Children, Criminal Minds, Hawaii Five-0, The Secret Life of Bees y The Babysitter.