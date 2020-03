Esta actriz traicionó a Televisa, fracasó en TV Azteca y ¡su ex le quitó a su hijo!

Ciudad de México.- La vida de la actriz y cantante Rocío Banquells no ha sido nada fácil, y es que la regiomontana de 61 años ha tenido momentos muy difíciles durante su carrera, tanto en lo personal como en lo laboral.

Todo empezó en 1973, cuando Rocío debutó en la televisión en la telenovela Los que ayudan a Dios, con Maricruz Olivier en Televisa. En 1974 participa en la telenovela Ha llegado una intrusa, donde trabaja de nuevo con su padre y su hermana Sylvia Pasquel (hija del matrimonio de su padre con la actriz Silvia Pinal).

Años después, en 1979, la actriz obtiene uno de los éxitos más grandes en su carrera al unirse al elenco de la novela Los ricos también lloran junto a Verónica Castro y Rogelio Guerra. En la novela de Televisa, Banquells interpretó a la villana Esther, en una telenovela que rompió récord de audiencia dentro y fuera de México.

En 1981, participa en uno de los montajes teatrales más importantes de su carrera: la versión mexicana de Evita. Años después, siguió en Televisa y protagonizó novelas al lado de importantes actrices como Edith González, Victoria Ruffo y Angélica Aragón.



El infierno, sin embargo, comenzó poco después. Rocío interrumpió su faceta de actriz para dedicarsela música. En 1996 regresa para una nueva versión de Evita, sin embargo, problemas legales y de salud provocaron que otra vez se retirara del teatro. Más tarde ese año, devastada, regresa a la televisión pero ahora para TV Azteca, en la novela Te dejaré de amar.

Su salida de Televisa fue catalogada como una "traición" a la televisora que la ayudó a impulsar su carrera. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado o las oportunidades laborales que quería en la televisora del Ajusco, por lo que diez años después, hace las paces con Televisa para volver con el reality Cantando por un sueño. Obtuvo el primer lugar de la tercera temporada del concurso, algo que la ayudó a retomar su carrera profesional.

La actriz siguió en el teatro por un tiempo, pero en 2010 regresó a la televisión. Tras ir alternando entre papeles en el teatro y la televisión, Rocío tuvo su más reciente aparición en la televisora en el 2016 en Un camino hacia el destino.

Durante esta semana salió a la luz la entrevista exclusiva de Rocío para Venga la Alegría, el matutino estelar de TV Azteca, en la que reveló que perdió su carrera y su salud tras haber firmado al aceptar ser aval de su exmarido Jorge Berlanga. La actriz y cantante fue demandada por fraude bancario. Incluso, mencionó que su vida cayó a un punto tan bajo que terminó en silla de ruedas.

A mí me vetó Televisa, me cerraron las puertas... pues esque traicioné".

La entrevista desde el minuto 24:22:

Además, contó lo difícil que fue el tener que separarse de su hijo. A sus 16 años, le fue arrebatado por su exesposo y le ocultó su paradero. Rodrigo la buscó cinco años después y se reencontraron, sin embargo, fue difícil recuperar su relación y tomó "mucho amor y paciencia".

Cometí un error al dejarlo ir con su papá. Jamás imaginé que haberlo dejado ir significaría no volverlo a ver en 5 años. Se perdió, no supe nada de él... si comía, si estaba enfermo, dónde vivía. Cinco años en los que la mitad de mi vida estaba muerta".

Llegó muy envenando a mí, gracias a su padre. Él llegó como un extraño, un hombre con el que no tenía nada que hablar, un rechazo total conmigo. Me decía 'No te quiero ver'... pero él regresó solo. ¿Por qué? No sé, pero la vida me lo regresó y ya no hablamos del tema".