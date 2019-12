"Está cab...": Harta de los hombres y la soltería, Cecilia Galliano ¡busca novia!

Ciudad de México.- La guapísima actriz y conductora Cecilia Galliano hizo un par de confesiones que causaron polémica en su reciente visita al programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, Montse & Joe.

En un clip compartido en su canal de YouTube este martes 10 de diciembre, la argentina reveló picantes detalles de su vida sexual ahora que está soltera a sus 38 años.

Montserrat le preguntó qué se siente estar soltera a los 40 y, sin pelos en la lengüa, le dijo:

A lo que la argentina respondió:

Galliano reveló que después de pasar tantos años con Sebastián Rulli y Mark Tacher, ahora buscaba a alguien más "chacalón", ya que ambos están "muy guapos". Incluso, bromeó con que quería a alguien feo "para variarle".

La conductora terminó revelando que está sin pareja porque "ya no hay hombres". Luego, finalizó con una pícara confesión a Montserrat, pues le dio a entender que ahora buscaba a una mujer para una nueva relación, ya que al parecer los hombres están agotados.

Estar soltera está cab... Soy soltera porque no hay, no hay hombres (...) Ahora como ya no hay de ese lado, ando por otros lados. Eso es lo que te ando dando a entender, ya no hay hombres".