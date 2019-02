"Está cegada de odio": En venganza, Angélica ventilaría secretos de Peña tras divorcio

Ciudad de México.- A escasos días de que Angélica Rivera anunciara su divorcio de Enrique Peña Nieto, se ha revelado que la relación de la expareja no terminó en buenos términos.

De acuerdo a la revista TV Notas, una amiga de la actriz y el político confesó que Rivera se encuentra muy enojada con Peña Nieto por la humillación pública que la hizo pasar.

De la misma manera, la persona cercana a la expareja presidencial dio a conocer que Enrique no tenía ni idea del comunicado que enviaría Angélica anunciando su divorcio.

Sin embargo, la fuente aseguró que este mensaje no será todo lo que la artista haga en contra de Peña.

Angélica adelantó en un programa de espectáculos que escribiría un libro sobre sus vivencias en Los Pinos y su experiencia como primera dama. En ese entonces, la idea del libro era muy tranquila, una historia de familia y superación; sin embargo, con todo lo que pasó, Angélica ya le dijo a Enrique que, si no le da una buena indemnización , será un nuevo libro que va a ser un escándalo, pues contará cosas que no le gustarán a él. Además, le exigió una pensión por todo el tiempo que no trabajó mientras estuvo a su lado, y está muy bien asesorada por abogados, quienes le han dicho que puede pedirle muchos millones”, agregó.

Finalmente, esta persona afirmó que el mensaje de Angélica es la primera parte de su venganza contra él.

Enrique no sabe en la que se metió; además de ser una mujer muy ambiciosa, Angélica está llena de rencor contra él. Esto no lo ventilarán públicamente, y ella no dejará ver ese odio hacia él, guardarán las apariencias, pero en el interior se vivirá algo terrible si él no cede ante ella, pero ya veremos qué ocurre”.