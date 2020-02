"Está chulísima": Padre de Diego Luna 'muere' por Marina de Tavira para nuera

Ciudad de México.- Aunque Diego Luna sigue renuente a dar detalles de su relación sentimental con Marina de Tavira, sobre todo por la controversia que ha generado la forma en que comenzaron su romance, el padre de este reveló que le encantaría tener de nuera a la actriz.

Luna, al ser cuestionado en un homenaje a su padre sobre sus planes para celebrar el 14 de febrero junto a Marina, Luna contestó con una gran sonrisa:

No pues no sé, yo creo que esa decisión la van a tomar mis hijos, me va a tocar celebrarlo con mis hijos, lo cual me encanta y ya…".