Esta es la cantidad de dinero que podría haber costado la cinta de 'Episodio IX'

Estados Unidos.- La espera terminó, ya que el día de hoy 19 de diciembre, se ha estrenado en la mayoría de cines del mundo Star Wars: The Rise of Skywalker, cinta que culminaría la trilogía iniciada en el año 2015 con The Force Awakens y consecuente en 2017 con The Last Jedi.

No obstante, a pesar de eso, muchos fans se preguntan cuánto es la cantidad de dinero que se necesitó para producir esta cinta de la franquicia creada por George Lucas, pues bien, un medio especializado menciona que este Episodio IX, es una de las cintas más costosas de este año 2019.

No obstante, no se ha revelado la cantidad exacta de la suma de dinero que se invirtió en esta producción. Conforme dicta ScreenRant, este filme pudo costar entre 200 y 300 millones de dólares.

Para tener una idea apróximada, The Force Awakens costó 245 millones de dólares, mientras que The Last Jedi alrededor de 316 millones de dólares, si este patrón resulta ser verídico, la película recién estrenada podría tener un valor de más de 300 millones.