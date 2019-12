Esta es la exorbitante suma que gana protagonista de 'Grey's Anatomy'

Estados Unidos.- Recientemente se reveló cual es la exorbitante cantidad que la actriz Ellen Pompeo, quien ha protagonizado Grey's Anatomy desde el año 2005, gana por cada eposidio que graba de la famosa serie estadounidende de médicos, lo que la ha posicionado como una de las actrices mejor pagadas de la TV.

Según el Hollywood Reporter, Ellen ganá por episodio alrededor de 575 mil dólares, incluso hasta más, desde el año 2015, además de recibir un bono por 7 milloes de dólares por temporada por formar parte de la producción, desde ese mismo año.

En total Pompeo gana alrededor de 20 millones de dólares por cada temporada que ha grabado desde el año 2015, desde el cual han salido alrededor de 5 temporadas, sin contar las 11 temporadas en las que ganaba alrededor de 14 o 15 millones.

Cabe mencionar que en una reciente entrevista la actriz señaló que se siente comoda y realizada con su trabajo aclarando que eso es solo algo que se gana con la edad.

Tengo 48 años y por fin he llegado al lugar en el que me siento cómoda y lo he hecho preguntándome por lo que me merezco, algo que solo llega con la edad", expresó Ellen.