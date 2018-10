Esta es la famosa canción de KISS que el bajista de la agrupación odia cantar

Estados Unidos.- Pese a que los fieles fans de la impetuosidad del rock disfrutan en gran medida sumar su voz a la melodía de I was made for loving you, esa misma experiencia de gloria musical no la vive en carne propia Gene Simmons, bajista de la agrupación KISS.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de la revista OK! Magazine, el músico reveló que de hecho detesta cantar ese tema, uno de los más famosos y exitosos de la banda que se ha consolidado como una de las propuestas más seguidas a nivel mundial.

Para Gene Simmons, ponerle voz I was made for loving you en cada concierto es tener que revivir la pesadilla de cantar como su abuela.

Me matas, ¿en serio?, ¿voy a cantar como mi abuela? 'Do, do, do'. Odio tocar esta canción hasta la fecha. Estadios repletos de gente brincando como langostas bíblicas y yo estoy cantando 'do, do, do'... Mátame ahora. Todavía hasta este día odio esta canción", confesó Simmons.

El músico expuso que, en primera instancia, el ritmo y la letra de la canción le parecieron una buena propuesta, sin embargo no logró convencerlo la parte de tener que realizar esos coros agudos.

Asimismo, la joven periodista con la que habló Simmons le preguntó al bajista que si nunca le había encontrado el punto a I was made for loving you, a lo que Gene contestó: