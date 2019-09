Esta es la gran oportunidad musical que le impidieron cumplir a José José

Ciudad de México.- El cantautor mexicano, José José, en 1973 tuvo la gran oportunidad de colaborar musicalmente con uno de los más grandes exponentes en Estados Unidos, Frank Sinatra, misma que fue impedida cumplir por su disquera.

En su libro autobiográfico, Esta es mi Vida, el 'Príncipe de la Canción' relató que el famoso cantante, Frank Sinatra lo invitó a grabar todo un disco en en Reprise Records, la disquera fundada por el interprete de Can't Take my Eyes of You.

Según lo revelado por el autor de La Nave del Olvido Sinatra lo mando a buscar y le hizo el ofrecimiento que él inmediatamente acepto, pero la disquera RCA Víctor, con quien tenía un contrato, le impidió cumplir con dicha colaboración ya que quería mantener su exclusividad.

Cabe mencionar que en su libro también contó que el creador de Come Fly with Me lo fue a ver tiempo después a unos de sus conciertos y aunque no se le acercó le escribió un mensaje aconsejándole vocalizar o "si sigues cantando así, te vas a lastimar", y en los 80's cuando por fin se conocieron frente a frente este le dijo:

No te olvides de que triunfar es muy bello, pero tiene un precio alto. Yo, por ejemplo, siempre estoy encerrado, no puedo ir al cine ni al súper, eso duele, aunque tiene sus compensaciones. Nunca dejes de ser José José, el que va al cine con sus hijos y lleva a su mamá de compras".