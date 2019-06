Esta es la lista de novedades de Netflix en julio: 'Stranger Things' regresa

Ciudad de México.- Los días de verano pronto llegarán y Netflix ayudará a tener algo qué ver. Los nuevos lanzamientos de Netflix para julio de 2019 presentan una sorprendente cantidad de contenido original.

Podría decirse que la serie más exitosa de Netflix llega el 4 de julio, con la llegada de Stranger Things. Sin embargo, no es el único original de alto perfil en julio.

Los grandes éxitos de Netflix, The Orange is the New Black y La Casa de Papel aterrizan con sus nuevas temporadas.

Sin embargo, la plataforma tampoco está descuidando sus obligaciones cinematográficas pues aterrizan Réquiem por un sueño, Capitán Fantástico, Blade Runner: The Final Cut y Parchís: El Documental.

Series

Rupaul’s drags race 1 de julio

Stranger things 4 de julio

Kakegurui 4 de julio

Queer eye 19 de julio

La casa de papel 19 julio

Juntos hasta la muerte 19 de julio

Comedians in cars gettin coffee 19 de julio

Otra vida 25 de julio

Workin’ moms 25 de julio

Orange is the new black 26 de julio

Sugar rush 26 de julio

Películas

Elizabeth: la edad de oro 1 de julio

Réquiem por un sueño 1 de julio

Como si fuera la primera vez 1 de julio

Tres reyes 1 de julio

Blade runner: the final cut 1 de julio

Capitán fantástico 1 de julio

-4 latas 12 de julio

-Obsesión secreta 18 de julio

Boi 26 de julio

El hijo 26 de julio

Operación hermanos 31 de julio

Documentales

La guerra contra las mujeres 1 de julio

El contador de Auschwitz 1 de julio

Parchís: el documental 10 de julio

Las crónicas del taco 12 de julio

-El hombre, el monstruo, el misterio 16 de julio

-Nada es privado 24 de julio

Anime

Samurai 7 1 de julio

Saint Seiya: los caballeros del zodiaco 19 de julio

Kengan Ashura 31 de julio