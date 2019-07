Esta es la mítica canción que el príncipe Harry y Meghan bailaron en su boda

Reino Unido.- A poco más de un año de haber realizado su fiesta de bodas en un evento que fue totalmente privado, ha salido a la luz que los ahora duques de Sussex, el príncipe Harry y Megan Markle, bailaron al ritmo de Whitney Houston y su mítico himno I Want to Dance With Somebody.

Quien se encargó de revelar estos detalles fue el actor Idris Elba, famoso que en una entrevista a la emisora BBC Radio 1Xtra dio algunos pormenores de los recién casados.

El príncipe Harry habría dado instrucciones específicas a Idris, quien estuvo como DJ y se encargó de amenizar la ceremonia religiosa y la recepción oficial.

Meghan me mandó una lista con varias canciones", comentó el famoso.

A pesar de que no quiso revelar más información sobre los gustos musicales de Meghan, refirió a que si se trata de las preferencias que tendría una persona como Meghan, exactriz que nació y creció en la costa oeste de EU.

No voy a airear sus intimidades de esa manera, no sería justo. Mejor preguntales a ellos", dijo Idris.