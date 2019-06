Ésta es la razón que Edith confesó antes de morir por la que no tuvo más éxito

Ciudad de México.- Pocos meses antes de su muerte, Edith González confesó ante las cámaras del programa Un nuevo día, la razón por la cual según ella no tuvo más éxito en su carrera.

A pesar de haber sido figura protagónica en múltiples telenovelas y obras de teatro, y además haber sido portada en diversas publicaciones de moda y belleza, Edith comentó en la entrevista que ahora cobró relevancia:

Sí me considero exitosa, pero creo que pude haber tenido más éxito. Creo, y este es un consejo para todo el mundo: 'Sueña muy alto, no te pongas techos de cristal'. Los techos de cristal se los pone uno, y yo me puse varios por sentirme fea".