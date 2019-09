Esta es la terrible enfermedad que podría padecer Kim Kardashian

Estados Unidos.- Durante un adelanto de la temporada 17 de Keeping Up With The Kardashians se reveló que la socialité, Kim Kardashian, podría padecer la enfermedad de lupus.

En las imágenes se puede apreciar a Kim siendo sometida a algunos estudios médicos en un consultorio, mientras es acompañada de su mamá Kris Jenner.

Lo siento en mis huesos, probablemente tengo lupus", se oye decir a Kim

Hay que mantenernos positivos hasta que tengamos los resultados", le responde su madre.

Keeping Up With The Kardashians se estrenará el próximo domingo 8 de septiembre en Estados Unidos, pero aún no hay fecha de estreno en México.