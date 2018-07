Esta fue la reacción de Justin Bieber al ser cuestionado sobre si será papá

Ciudad de México.- Justin Bieber sigue siendo noticia del momento, pues ante la polémica de su compromiso con la modelo Hailey Baldwin, las redes sociales y los medios quieren saber más.

El cantante protagonizó un tenso momento con un paparazzi, luego de que fuera perseguido y acosado con un montón de preguntas, dentro de las que incluyó un supuesto embarazo de la modelo y futura Sra. Bieber.

Un portal publicó un video en el que el cantante camina desde un estacionamiento hasta una cafetería y el fotógrafo no deja de seguirlo. Durante la mayor parte del clip, de dos minutos y medio, Justin se niega a responder, hasta que el hombre le pregunta si Hailey está embarazada.

"¿Cuál es tu problema, hermano? Pareces demasiado... normal para estar haciendo este trabajo... Simplemente no entiendo por qué tienes que tratar de obtener un aumento, ¿sabes lo que estoy diciendo?", gritó Justin.

Cuando el paparazzi intenta defender sus acciones, Justin interrumpe diciendo, "No, no, sabes lo que estás haciendo", y luego le pide que apague la cámara. Antes de que termine el video, el paparazzo se disculpa con el cantante y agrega: "No quise ofenderte".

Todo quedó en ese momento sin pasar a cosas mayores.