Está fue la reacción de Miley Cyrus ante la nueva novia de Liam Hemsworth

Estados Unidos.- Hace un par de semanas que Liam Hemsworth confirmó su noviazgo con la modelo Gabriella Brooks al presentarla a sus padres y poco después con apasionados besos en una playa australiana, ante lo que Miley Cyrus reaccionó de manera inesperada.

Recientemente una supuesta fuente cercana a la polémica expareja, platicó que la exestrella Disney se comportó indiferente ante la noticia del actor con la modelo, lo que sorprendió dado que esperaba algo más explosivo, aunque el informante señaló que lo hacía para no incomodar a los amigos que tenían en común.

Miley no está preguntándole a sus amigos mutuos sobre la nueva relación de Liam. Ella no quiere incomodar a nadie y no está controlando a Liam, ya que tienen muy pocos amigos mutuos con los que ambos hablan", dijo la fuente.