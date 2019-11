"Está fuera de lugar": Ex de Geraldine Bazán la defiende de polémica con Baeva

Ciudad de México.- Santiago Ramundo habló sobre la polémica donde algunos medios de comunicación indicaron que Geraldine Bazán le había realizado brujería a Irina Baeva.

Supuestamente la actriz había cometido brujería en contra de Baeva para desfigurarle la cara, por lo que su exnovio salió en defensa de la mexicana.

Yo no tengo opinión al respecto, me parece que es algo que está fuera de lugar, no me parece correcto decir eso", dijo Ramundo.