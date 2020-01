"Está muy bien": Enrique Guzmán habla sobre el estado de salud de Alejandra

Ciudad de México.- Tras la inesperada operación de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán reveló como está el actual estado de salud de su hija.

Y de la sorpresiva intervención, el cantante comentó que ellos tienen presente que son procedimientos que tarde o temprano tiene que realizarse.

No me dio sorpresa, sabíamos que era necesario hacerla... Llega un momento en que eso que tiene inyectado ahí, empieza a rechazarlo. No queremos que se dañe ella o que ella sienta más dolor del que da", añadió.