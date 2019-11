Esta pudo ser la razón del fracaso en taquilla de 'Terminator: Dark Fate'

Estados Unidos.- La franquicia de Terminator ha tenido altibajos a lo largo de los años, y por esta razón, James Cameron, el creador de la saga, regresó para hacer una verdadera segunda parte, no obstante, esta nueva entrega, no ha sido del agrado de muchos.

Por esta razón, el director del largometraje, Tim Miller, se tornó sincero en una entrevista con The Hollywood Reporter, y mencionó que las razónes del fracaso de la película pueden ser escritas en un libro entero.

Estoy seguro de que podemos escribir un libro sobre los motivos de por qué no ha funcionado. No estoy seguro de haber procesado el fracaso todavía pero estoy muy orgulloso de la película. Los detalles que la gente parece que ha odiado más sobre la película son las cosas que no he podido controlar", comentó Miller.