"Está secuestrado": José Joel 'explota' contra Sarita por cremación de su padre

Ciudad de México.- José Joel estalló contra su hermana Sara Sora y la viuda de su padre, Sara Salazar, luego de la primera confirmara que el cuerpo de José José sería cremado y solo la mitad de sus cenizas viajarían a México para recibir un homenaje póstumo”.

En entrevista para el programa Despierta América, el primogénito del 'Príncipe de la Canción' envió un contundente mensaje a la familia Sosa Salazar manifestando su descontento por el hermetismo que hasta este momento se mantiene sobre el destino de su padre.

Estamos ya en el punto cero (…) es una situación donde ustedes tienen que entender la grandeza de José José, no nos podemos tocar el corazón (…) ¡Saritas por favor!, no lo secuestraron un año y medio, y nos damos cuenta que no sirvió absolutamente de nada porque no tienen nada listo ni preparado, no saben qué sigue, y ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre, lo sigan teniendo secuestrado”.